 

Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

09.11.2023, 0:14, Новости дня
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Почти месяц известный исполнитель Давид Манукян (DAVA) занят на съемках нового ТВ шоу в Китае. Недавно селебрити вышел на связь со своими подписчиками в Сети. Давид выложил короткое видео, где идет по улицам города и радостно приветствует китайцев. “Хэллоу”, – то и дело здоровается с проходящими мимо людьми исполнитель. “Китайцы очень гостеприимные и добрые”, – так назвал видео участник будущего шоу “Сокровища императора”.

Однако вид у звезды вызывает вопросы. Поклонники теряются в догадках, почему Манукян так заметно осунулся. Видно, что он порядочно скинул в весе. Первое, о чем подумали поклонники – это сильная усталость от съемок. В новом проекте нужны не дюжие силы, чтобы справляться с испытаниями. Но есть и другое предположение. Ходят слухи, что Манукян все не может забыть былую любовь и томится из-за любовных переживаний.

А дело в том, что ведущая этого проекта Ольга Бузова. И, видимо, сердце парня екнуло. Ведь пара рассталась в 2021-м со скандалом, и Бузова все время избегала возможной встречи со своим бывшим. Однако тут произошло непредвиденное: парочка вынуждена сниматься в одном шоу. Станет ли эта встреча роковой, пока непонятно. Но поклонники уверены, что шансы на восстановление отношений Давида Манукяна и Ольги Бузовой еще есть.


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