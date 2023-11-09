 

Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

09.11.2023, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как передает Neva.Today, эти лесные жители могут проспать до марта-апреля, изредка пробуждаясь. Человеку мешать им однозначно не надо — иначе ежики могут погибнуть, да и попытка помочь животным может не оправдать надежд.

Во время зимней спячки колючих представителей фауны находят под хозяйственными постройками, поваленными деревьями, в норах других животных. Что делать при обнаружении зверька на улице? Эксперты уверяют: ничего.

Ежиков не надо трогать и для своей безопасности, и для их комфорта. На зимовке у них снижается скорость всех биохимических процессов, температура тела, сердце бьется медленнее, также замедляется дыхание. Спящие ежики прекрасно обходятся без человеческого вмешательства, надо оставить их в покое.

Тем, кто хочет знать больше о представителях животного мира и о природе в целом, телеканал “360” преподносит отличную новость. В ноябре 2023 года в Москве планируется более 160 эколого-просветительских мероприятий.

Ну а пока ежики в зимней спячке, стоит проявить особенное внимание к собакам и кошкам. У домашних животных, по данным RT, из-за похолодания могут наблюдаться признаки плохого самочувствия.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию

09.11 / Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

09.11 / УН – запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

09.11 / Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

09.11 / Милый козленок на стажировке – видео

09.11 / Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью

09.11 / “Посадить в тюрьму”: мать-одиночка Галич задумала план мести

09.11 / Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

09.11 / Fox News – демократы уже открыто умоляют Байдена уйти

08.11 / Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика