Fox News – демократы уже открыто умоляют Байдена уйти

Демократическую партию захватили истерия и недоверие, пишет Fox News. Всё больше и больше демократов заявляют об очевидном: Джо Байден — провальный президент, который не соответствует своей должности. Даже бывший главный советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод усомнился в том, что переизбрание Байдена пойдёт на пользу стране, и практически умоляет его уйти.

Добро пожаловать на Hannity! Сегодня для Джо Байдена ужасные новости. Истерия и недоверие снова распространяются по всей Демократической партии. В то время как до президентских выборов 2024 года остался всего один год, Байден проигрывает Дональду Трампу почти в каждом колеблющемся штате страны.

Посмотрите на этот опрос The New York Times. Трамп поднялся на четыре пункта в Пенсильвании, на пять — в Мичигане, пять — в Аризоне, шесть — в Джорджии и на колоссальные десять пунктов — в штате Невада.

Кстати, Камала Харрис показала ещё более удручающие результаты в гипотетическом столкновении с Трампом. Но и это ещё не всё. Опрос ABC News показал, что 76 процентов американцев уверены, что при Байдене страна движется в неправильном направлении.

А что тогда насчёт оставшихся 24 процентов? О чём они думают? Что сегодня лучше, чем было четыре года назад.

Если показатели останутся на том же уровне, то Байден не просто проиграет — его разнесут в пух и прах. И стоит ли говорить о толпе, СМИ и полном состоянии краха и паники? Смотрите сами.

ВЕДУЩИЙ АВС: The New York Times объявили, что сегодня утром вышел новый опрос, согласно которому Дональд Трамп лидирует в пяти из шести важнейших штатов. Президенты возвращались и раньше. Рональд Рейган, Барак Обама. Это плохие новости для Байдена.

ГОСТЬ В СТУДИИ АВС: Это тревожный сигнал: это пугает не только Белый дом Байдена, не только демократов, но и любого, кто боится того, к чему приведёт новое президентство Трампа. Он может победить. Опрос NYT не первый, который говорит об этом. Он может победить.

Итак, некоторые демократы, кажется, начинают просыпаться. Бывший главный советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод практически умоляет Джо Байдена уйти. В социальной сети Х он усомнился в том, что переизбрание Байдена пойдёт на пользу стране.

Тем временем фанат Байдена Билли Кристол написал: «Пора уже передать эстафету следующему поколению. Пришло время Джо Байдену объявить, что он не будет участвовать в выборах 2024 года».

Всё больше и больше демократов заявляют об очевидном: Джо Байден — провальный президент, который не соответствует своей должности.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.

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