 

Буланова заявила о наполеоновских планах после известия об уходе

08.11.2023, 23:05, Новости дня
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Татьяна Буланова, известная артистка, опровергла недавние новости о завершении своей карьеры ради материнства. Она уверяет поклонников, что планирует продолжать давать концерты не только в 2023 году, но и в 2024 году.

Буланова уже более тридцати лет на сцене, и ее талант и приверженность искусству вызывают постоянную любовь и уважение публики. Она заслуженно носит звание Заслуженной артистки, и ее музыкальные хиты до сих пор остаются популярными.

Однако, недавно появились слухи о том, что Буланова планирует закончить свою карьеру и уйти со сцены. Эти слухи вызвали беспокойство у ее поклонников, которые не представляют свою жизнь без ее таланта и энергии на сцене.

Летом 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который значительно моложе звезды. Несмотря на разницу в возрасте, артистка нашла свое счастье в этом третьем браке. Она также не исключает возможность стать матерью снова и рассматривает вариант суррогатного материнства для этого.

Сейчас певица занимается своим новым бизнесом. Еще до свадьбы Валерий подарил Татьяне ресторан в Санкт-Петербурге. Эта деятельность Булановой очень нравится.

На фоне того, что исполнительница с головой ушла в ресторанный бизнес, поползли слухи, что она завершает свою карьеру, чтобы не разрываться между разными проектами. Но это всего лишь слухи, отказываться от любимого дела Буланова не планирует.

Таким образом, слухи о завершении своей карьеры Буланова не подтвердила. Знаменитость подчеркнула, что ее планы включают продолжение концертной деятельности. Преданность музыке и желание радовать своих поклонников остаются для певицы неизменными, и она намерена продолжать приносить радость через свои яркие шоу.


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