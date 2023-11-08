Ольга Бузова столкнулась с тяжелым испытанием на съемках

После участия в “Дом-2” популярная артистка стала активно развивать свою карьеру в качестве телеведущей, певицы и актрисы. Она выпустила несколько песен, которые стали популярными, снялась в нескольких фильмах и сериалах, а также стала ведущей различных телевизионных проектов. Ольга Бузова смогла завоевать большую популярность и стала одной из самых известных и обсуждаемых личностей в российском шоу-бизнесе.

Благодаря своей активной деятельности в социальных сетях и постоянному контакту со своими поклонниками, она смогла получить любовь зрителей и собрать целую армию фанатов. В своем микроблоге звезда часто делится подробностями жизни, показывает почти каждый свой шаг и отвечает на самые каверзные вопросы подписчиков.

Как известно, сейчас Ольга Бузова находится на съемках нового проекта в Китае. Вместе с Михаилом Галустяном она стала ведущей реалити-шоу “Сокровища императора”. В нем артистам отечественного шоу-бизнеса предстоит преодолевать непростые испытания.

В своем микроблоге Ольга Бузова рассказала, что ей пришлось столкнуться с тяжелым испытанием на съемках в Китае. Как оказалось, погода в последние дни сильно испортилась. Теперь вся съемочная команда мерзнет во время записи шоу.

“Наши реальные будни. Гримерка, палатка, носочки, пледик. Сегодня все задубели, еще дождь начался”, – поделилась Ольга Бузова.

Ранее “Дни.ру” писали, что расставшиеся со скандалом Бузова и Дава внезапно объединились ради общего дела.