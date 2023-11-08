Мнение: Как восстановить российский паспорт, ещё одна история возвращения и нужны ли нам вообще релоканты

1. Уехавшие в Израиль пацифисты задают актуальный вопрос: как восстановить российский паспорт, публично сожжённый ими ранее на камеру в качестве заявки на вступление в секту хороших русских? Вот сканы переписки (ссылка):

Лично я рекомендую вышибать клин клином: сжечь теперь на камеру израильский паспорт. После этого нужно попытаться переехать в какую-нибудь следующую мирную страну — на Кипр, например, в Южную Корею или на Тайвань.

2. Вот ещё:

А вот реакции прочих желающих вернуться из США в Россию:

3. Виктор Мараховский сравнивает политических релокантов с заразными больными (ссылка):

В перестройку, ув. друзья, среди прочих обвинений в адрес проклятого прошлого фигурировало следующее: «вот оппозиционер такой-то после революции уехал от большевиков в Европу, а потом добровольно вернулся. Так вот: в конце 1930-х его всё равно расстреляли как врага!»

Понимать это следовало однозначно: прошлое было людоедским, параноидальным и ничего никому не прощавшим.

…Но мы сейчас читаем о любопытном феномене (я его уже описал на днях на проекте) из Америки, где уже несколько лет наблюдается бегство из «синих», управляемых демократами штатов в красные, управляемые республиканцами.

Скажем, из Калифорнии только в 2022-м свалили почти 900 тысяч человек, и в основном айтишники и бизнесмены. Причины : высокие налоги, куда бюрократии, высокая преступность.

А дальше происходит вот что. Поселившись в крупных городах «красных» республиканских штатов, умненькие беглецы из демократических — начинают там голосовать за демократов. То есть за то, чтоб поднять налоги, ослабить полицию, усилить регуляцию всего, приголубить бомжей и нелегалов, развязать руки уголовникам.

Я это всё к чему.

Мы сейчас начали всё чаще читать смешные признания идейного эмигрантского отребья (не путать с просто робкими релокантами) вида «Я тут в прошлом году сожгла паспорт РФ для тиктока, но жизнь в Израиле не задалась, подскажите как восстановить, хочу вернуться».

Некоторые даже пишут «Я устала, я просто хочу жить опять по-человечески, и если понадобится ради этого заткнуться и терпеть эту власть, я заткнусь и буду терпеть».

Так вот:

Нет.

Есть мнение, что они не изменятся и не заткнутся — по той причине, что человек, способный бросить свою страну даже не от страха, а ради одобрения какой-то воображаемой престижной Америки в тиктоке, окончательный душевный сифилитик. Он всю оставшуюся жизнь будет наркотически искать одобрения своей воображаемой Америке.

Лично я полагаю, что большого вреда возвращение хороших русских нашей стране не нанесёт. Но только при условии, что тем, кто клеветал на Россию в твиттере, будет полностью закрыт доступ к бюджетным деньгам, к государственным площадкам, к эфиру на государственном телевидении, к работе в корпорациях с госучастием и так далее.

Не так, как сейчас, когда они струйками просачиваются обратно, а по-настоящему — с позорным увольнением тех заслуженных чиновников и корпоратов, которые попытаются снова принять хороших русских на довольствие.