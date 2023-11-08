 

Талантлива не по годам: дочь Гагариной потрясла изумленную публику

08.11.2023, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шестилетняя дочь Полины Гагариной начинает во всю демонстрировать свои таланты. Похоже, девочка в будущем будет, как минимум, неравнодушна к творчеству. Малышка отожгла по полной программе во время выступления своей звездной мамы.

Полина Гагарина вместе с Мией отправилась на музыкальный фестиваль “Best Music Fest” в Дубае. Дочь Гагариной потрясла изумленную публику. Девочка бойко пританцовывала у сцены, пока ее мама пела, о чем сообщает Пятый канал. В строгом платье с белым воротничком малышка то и дело подпрыгивала – творческий задор, как говорится, налицо, талантлива не по годам. То ли еще будет через лет, эдак, десять. Не исключено, что дочка Гагариной решит идти по стопам своей успешной мамы.

Напомним, что музыкальный фестиваль “Best Music Fest” проходил с первого по пятое ноября в популярном курортном комплексе “Madinat Jumeirah Dubai”. Это событие стало уникальным для российского шоу-бизнеса и звезд российской эстрады.

На фестивале также выступили такие российские исполнители как Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Дмитрий Маликов, Bahh Tee& Turken, Ханна, Любовь Успенская, Filatov& Karas, Natan, Elsea, Артем Качер, Instasamka, Мот, Artik&Asti, Анастасия IVKA и другие.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Нож в спину: Садальский с лихвой отплатил Пугачевой за визит в Россию

09.11 / Жемчужина Петербурга: Михайловский театр отмечает грандиозное событие

09.11 / УН – запасы газа на Украине на 7,5% меньше, чем в прошлом году

09.11 / Испугался Джоли: Брэд Питт странно себя повел на публике

09.11 / Милый козленок на стажировке – видео

09.11 / Такие обречены: почему Прилучный и Муцениеце разрушили семью

09.11 / “Посадить в тюрьму”: мать-одиночка Галич задумала план мести

09.11 / Манукян заметно осунулся: поклонники теряются в догадках

09.11 / Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

09.11 / Fox News – демократы уже открыто умоляют Байдена уйти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика