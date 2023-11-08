Врач рассказал об опасности концертов для Николая Носкова после пережитого инсульта

Песня “Это здорово” стала визитной карточкой будущей звезды. Популярный певец получил широкую известность после того, как выпустил данную музыкальную композицию. Сейчас творчество артиста остается популярным среди представителей разных поколений. Кроме того, Николай Носков продолжает радовать своих поклонников новой музыкой и яркими выступлениями.

Весной 2017 года популярный артист был экстренно госпитализирован. Как известно, Николай Носков попал в больницу из-за тромба в шейном отделе. Тогда врачи диагностировали у мужчины инсульт. Медики оценивали состояние звезды как тяжелое и не верили, что он сможет когда-то снова говорить. Однако артист смог не просто заговорить, а даже петь. В 2019 году исполнитель хита “Это здорово” вернулся на сцену.

На днях стало известно, что состояние Николая Носкова ухудшилось. Концерты в Челябинске и Оренбурге популярного певца были отменены. Сейчас под угрозой отмены находится и запланированное выступление в Сочи.

Врач объяснил, с чем может быть связано ухудшение состояния Николая Носкова после пережитого инсульта. По словам медика, на это могла повлиять концертная деятельность артиста. Эксперт убежден, что музыкант может исполнять несколько музыкальных композиций после тяжелой болезни, а не давать полноценные концерты.

“Профессиональные певцы могут потерять за концерт до 3,5 кг веса с учетом пота, нагрузки, энергии. Происходит и сгущение крови. Кроме того, поврежденное правое полушарие дает сбои сознания!”, – рассказал медик.

Ранее “Дни.ру” писали, что Николай Носков не смог выйти на сцену.