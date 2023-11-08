Стало известно об отсутствии положительной динамики у Соломина

8 ноября источник «Известий» рассказал о том, что состояние художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина продолжает оставаться критическим и не показывает улучшения. У худрука по-прежнему диагностирован инсульт и повреждение мозговых сосудов, а также ишемический инсульт с поражением правой височной области, вызванный хроническими заболеваниями.

Несмотря на дезориентацию в пространстве, Юрий Соломин сохраняет сознание и осознает свое положение и личность. Однако врачи не могут предоставить прогнозы по его состоянию, так как положительной динамики с момента госпитализации не наблюдается.

Худрука экстренно госпитализировали 6 ноября после того, как он упал в обморок. Директор Малого театра Тамара Михайлова подтвердила это, отметив, что Соломин остается в сознании. Впоследствии медицинские работники перевели актера из отделения анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в обычную палату. Внучка Соломина сообщила, что его состояние стабилизировалось, и прогнозы врачей оказались благоприятными.

Юрий Соломин, известный актер и режиссер театра и кино, а также художественный руководитель Малого театра с 1988 года, продолжает бороться с серьезным состоянием. Его творческое наследие включает в себя более 50 ролей в современном и классическом театральном репертуаре, а также знаменитые кинофильмы, такие как “Адъютант его превосходительства”, “Дерсу Узала”, “Обыкновенное чудо”, “Летучая мышь”.