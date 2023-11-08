 

Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной

08.11.2023, 20:45, Разное
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Бессменная ведущая программы “Орел и решка” Регина Тодоренко, несмотря на свою любовь к экспериментам во внешнем виде, всегда оставалась верна своему имиджу блондинки. Свои длинные светлые волосы, казалось, телеведущая никогда не покрасит в другой цвет. Уж как-то консервативно звезда ТВ выглядела в этом вопросе.

Однако Тодоренко решила и здесь внести изюминку. Телезвезда засветилась в своем аккаунте в соцсети в новом образе: короткая стрижка ведущей сразила подписчиков. Волосы Регина Тодоренко покрасила в темный цвет, надела синий пиджак и покрасила губы в красный цвет. Очки стали той самой вишенкой на торте – поклонники отозвались, что выглядит ведущая на плюс 20 лет. Подписчики неоднозначно оценили новый имидж звезды. Были и те, кому он пришелся не по вкусу.

К тому же в Сети неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной. В одном из телеграм-каналов под ее фото оставили подпись: “Надежда Бабкина, это вы?”. Очевидная шутка имеет довольно реалистичную подоплеку. Так, например, ранее ведущая заявляла, что боится стареть. Она отмечала, что после многочасовых съемок особенно ощущает изможденность. “Стареешь лет, наверное, на 30”, – сетовала звезда, комментируя свою работу. Об этом ранее писали “Дни.ру”.


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