Рупор кремлевской пропаганды: Что стало с лесостенами, которые высаживали в начале 1950-х?

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Что стало с лесостенами, которые высаживали в начале 1950-х? Сталинский план преобразования природы

Многие помнят про план поворота сибирских рек для орошения степных и пустынных территорий юга СССР. Но мало кто знает про реальный план преобразования засушливых территорий страны, который осуществлялся при жизни Сталина в послевоенное время (1948-1953 гг.)

После засухи 1946-47 гг. был принят план снижения влияния сухих ветров с юга с полным названием «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». В прессе и среди населения он назывался просто «Сталинский план преобразования природы». Т.к. проект был назван в честь И.В.Сталина.

Планировалось создать восемь лесополос и покрыть лесами четыре водораздела бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, охватить лесополосами весь европейский юг России. Протяженность полезащитных насаждений должно было составить 5300 км. В этих полосах до 1953 года было посажено 2,3 млн. Га леса.

Кроме восьми мощных лесополос шириной 60-100 м, планировалось всю территорию юга СССР засадить мелкими лесными полосами вдоль оврагов, полей, водоемов и даже пустынь (для предотвращения расползания песков). В план входило создание множества искусственных водоемов и водохранилищ. Высадку деревьев планировалось сделать по берегам 44300 новых прудов и природных водоемов.

План предусматривал так же новые системы земледелия. Например, внедрение травопольной системы земледелия, применение чёрных паров, зяби и лущения стерни. А так же систем орошения.

Лесные полосы позволили снизить воздействие сухих ветров на почву, выступили снегозадержателями. Сдержали эрозию почвы и предотвратили расползание оврагов. В лесополосах создается микроклимат, заводятся новые экосистемы и животные.

К 120 государственным лесопитомникам создали дополнительно еще 110 совхозных лесопитомников и не менее одного на каждые 5-10 колхозов для выращивания саженцев. Была разработана не только схема посадки, но ухода за лесополосами силами созданных лесозащитных станций.

План был рассчитан до 1965 года. Для развития проекта был создан институт «Агролеспроект» (переименованный «Росгипролес»), который просуществовал до 2019 года. Были созданы лесозащитные станции для высадки и уходом за лесополосами. Но уже к 1955 году их все ликвидировали (было 570 лесозащитных станций).

Результат не заставил себя долго ждать. Уже в то время урожайность зерновых на полях составила до 20-25 центнеров с Га. И это без современных удобрений и пестицидов.

Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности зерновых на 25-30%, овощей – на 50-75 %, трав – на 100-200 %.

В первые же годы правления Хрущева проект принудительно свернули. Т.к. ликвидировали все, что относилось к культу вождя. Лесозащитные станции (ЛЗС) передали в МТС и деятельность свернули, т.к. у МТС был совсем другой профиль.

Но лесополосы не забросили совсем. В 1980-е годы в лесополосах лесхозы ещё высаживали саженцы на площади 30 тыс. Га в год, после 1995 года – не более 2 тыс. Га, а в 2007 году всего 0,3 тыс. Га в год.

Как выглядят лесополосы сейчас и вообще, от них что-то осталось? Да, с земли это выглядит так:

С высоты космоснимков их можно разглядеть более отчетливо:

Как видно, местами лесополосы совсем исчезли. Оказывается, что до 2006 года они относились к Минсельхозу, а затем был ликвидирован их статус. Они оказались ничьи. По идее должны были перейти в лесной фонд. Лесополосы стали вырубаться под коттеджную застройку или с целью получения древесины.

Такие лесополосы можно увидеть не только на юге страны. Они существуют и в Сибири, в Алтайском крае:

Алтайский край – тоже аграрный регион, поэтому сохранить поля от эрозии и накопить снег – позволяют лесостены и здесь. Ширина лесополосы примерно 55-75 м.

«Сталинский план преобразования природы» считается одним из масштабных проектов по преобразованию природных условий для улучшения комфортной среды и повышения урожайности культур. Это была реальная деятельность, а не те «наезды» на промышленность и протесты, которые только и умеют устраивать в наше время различные партии «зеленых».

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