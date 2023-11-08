 

Костин не верит в возможность добиться международного регулирования в сфере ИИ

08.11.2023, 19:50, Разное
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Глава ВТБ Андрей Костин выразил свои сомнения в возможности достижения международного регулирования в области искусственного интеллекта в современном мире. В ходе обсуждения технологий ИИ на форуме финансовых технологий Finopolis, он заявил: “Пока что я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, связанных с тем, что нас как-то поработит техника, технологии… Я не верю, несмотря на всякие форумы… в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования правил игры в этой области”.

Костин также сравнил эту ситуацию с разработкой и использованием ядерной энергетики, отметив, что, хотя она существует, ее использование в гражданских целях ограничено, и то в основном в России.


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