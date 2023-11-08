 

“Мы часто ругаемся”: Бородина сделала громкое заявление о близком человеке

08.11.2023, 19:25, Разное
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Ни для кого не секрет, что Ксения Бородина является довольно эмоциональной личностью. Звезда не может пройти мимо несправедливости, часто затевает споры, а также посвящает людей в подробности своей личной жизни.

Недавно экс-ведущая проекта “Дом-2” трогательно обратилась к матери в ее день рождения. Поздравление ведущая разместила на личной страничке в социальной Сети.

Бородина поблагодарила родительницу за подаренную жизнь и возможность вырасти и стать тем человеком, которым она стала. “Можно сколько угодно говорить у психолога, что больше всего на свете я в детстве хотела бы проводить время с тобой, я знаю как ты тоже переживала каждый раз уезжая от меня и как хотела мне подарить все то, чего ты в детстве была лишена. Да, родителей не выбирают, но если у меня был бы выбор, я все равно выбрала бы тебя”, — призналась знаменитость.

Ведущая подчеркнула, что в ее матери сочетается и доброта, и эмоциональность. “Ты всегда переживаешь за своих, оберегая каждого, при этом у тебя невероятное чувство юмора, харизма, характер и сила духа. Я на тебя часто злюсь, мы конечно же ругаемся и есть недопонимания, но знай, что я люблю тебя и горжусь, что ты моя мама. В детстве, когда ты приходила меня забирать из школы, да это было не так часто, как мне бы хотелось, но я невероятно была горда, чтобы все увидели, какая у меня красивая мама, какая она молодая, какая модная и яркая. Счастья тебе, здоровья, пусть все будет хорошо у тебя. Мы тебя с девочками очень любим”, — написала Бородина в Сети.

Поклонники поддержали Ксению. В комментариях в публикации пользователи Сети оставили теплые пожелания близкой Бородиной женщине.


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