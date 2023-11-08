«С любовью встретиться – проблема жёсткая. Земля не вертится, плоская, плоская!» – Юрий Лоза показал черновики песен из комедий Гайдая
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Популярный исполнитель Юрий Лоза опубликовал в Сети рукописные черновики текстов песен, которые должны были звучать в фильмах Леонида Гайдая.
Оказалось, что советская цензура изменила в них некоторые строки и целые куплеты, чтобы скрыть правду о форме Земли.
Лоза утверждает, что режиссёр Гайдай при жизни был яростным сторонником плоской формы Земли и настаивал на популяризации этой научной истины в советском обществе, чему противостояли мракобесы из АН СССР и КГБ. Герои любимых фильмов должны были пропагандировать точку зрения Гайдая. Так, знаменитая песня «Звенит январская вьюга» начиналась словами:
С любовью встретиться –
Проблема жёсткая.
Земля не вертится,
Плоская, плоская!
Я к ней иду на край,
Но в суматохе дней
Нелегко, нелегко
Устоять на ней!
Другая песня, испорченная цензурой, также звучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»:
Вдруг как в сказке скрипнула дверь,
Всё мне ясно стало теперь.
Столько лет я спорил с судьбой
И боролся с плоской Землёй.
В шар я верил, в круглы моря,
Знаю, было это всё зря!
Всё на свете было зазря,
Всё напрасно было!
Однако не всегда советская цензура замечала пропаганду теории плоской Земли – в ряде фильмов упоминания о ней всё же остались и дошли до зрителя. Например, всем известна песня об острове Невезения, который расположен «в океане, на краю Земли».
Юрий Лоза призвал своих фанатов подписать коллективное обращение в Минкульт с требованием перезаписать культовые песни в их изначальном варианте. В настоящее время петиция набрала 17 голосов, причём сам Лоза признался, что проголосовал дважды и не намерен останавливаться.
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