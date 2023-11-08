«С любовью встретиться – проблема жёсткая. Земля не вертится, плоская, плоская!» – Юрий Лоза показал черновики песен из комедий Гайдая

Популярный исполнитель Юрий Лоза опубликовал в Сети рукописные черновики текстов песен, которые должны были звучать в фильмах Леонида Гайдая.

Оказалось, что советская цензура изменила в них некоторые строки и целые куплеты, чтобы скрыть правду о форме Земли.

Лоза утверждает, что режиссёр Гайдай при жизни был яростным сторонником плоской формы Земли и настаивал на популяризации этой научной истины в советском обществе, чему противостояли мракобесы из АН СССР и КГБ. Герои любимых фильмов должны были пропагандировать точку зрения Гайдая. Так, знаменитая песня «Звенит январская вьюга» начиналась словами:

С любовью встретиться –

Проблема жёсткая.

Земля не вертится,

Плоская, плоская!

Я к ней иду на край,

Но в суматохе дней

Нелегко, нелегко

Устоять на ней!

Другая песня, испорченная цензурой, также звучала в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»:

Вдруг как в сказке скрипнула дверь,

Всё мне ясно стало теперь.

Столько лет я спорил с судьбой

И боролся с плоской Землёй.

В шар я верил, в круглы моря,

Знаю, было это всё зря!

Всё на свете было зазря,

Всё напрасно было!

Однако не всегда советская цензура замечала пропаганду теории плоской Земли – в ряде фильмов упоминания о ней всё же остались и дошли до зрителя. Например, всем известна песня об острове Невезения, который расположен «в океане, на краю Земли».

Юрий Лоза призвал своих фанатов подписать коллективное обращение в Минкульт с требованием перезаписать культовые песни в их изначальном варианте. В настоящее время петиция набрала 17 голосов, причём сам Лоза признался, что проголосовал дважды и не намерен останавливаться.

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