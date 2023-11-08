Мнение: Глумление?

Пишут, что с начала года на рекламу поездок в Татарстан в аэропорту Шереметьево потратили 11,2 млн рублей.

Сейчас вот зазывают в Татарстан на чаепетие с чак-чаком.

По-моему, это какое-то глумление над Татарстаном. Ехать в республику только ради чая с чак-чаком могут только идиомы. Потому что чак-чак сегодня можно купить в любом российском городе.

А до ноября в Шереметьево висел вот такой вот баннер.

Это, по-моему, глумление над памятью Марины Цветаевой. Более циничным, наверное, было бы разве что приглашение посетить Татарстан, что бы своими глазами увидеть гвоздь, на котором повесилась Цветаева…

Фотографии отсюда

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