Мнение: Глумление?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пишут, что с начала года на рекламу поездок в Татарстан в аэропорту Шереметьево потратили 11,2 млн рублей.
Сейчас вот зазывают в Татарстан на чаепетие с чак-чаком.
По-моему, это какое-то глумление над Татарстаном. Ехать в республику только ради чая с чак-чаком могут только идиомы. Потому что чак-чак сегодня можно купить в любом российском городе.
А до ноября в Шереметьево висел вот такой вот баннер.
Это, по-моему, глумление над памятью Марины Цветаевой. Более циничным, наверное, было бы разве что приглашение посетить Татарстан, что бы своими глазами увидеть гвоздь, на котором повесилась Цветаева…
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет