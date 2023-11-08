В Австралии из-за сбоя в сети 10 миллионов человек лишились связи и интернета

Второй по величине телекоммуникационный оператор Австралии Optus столкнулся с крупным сбоем в своей сети, затрагивающим около 10 миллионов абонентов компании. Авария охватила сотни городов на восточном побережье страны, включая крупные мегаполисы, такие как Сидней, Мельбурн и Брисбен, пишет ТАСС.

Представители Optus пока не установили причину и работают над восстановлением системы. Этот сбой оказал серьезное воздействие на жителей и бизнес в Австралии. После нескольких часов с момента поломки компания объявила, что часть сервисов восстановлена.

Из-за отсутствия связи и интернета нарушилось движение общественного транспорта в Мельбурне, отключились телефоны некоторых медицинских служб, включая скорую помощь, а также базы данных ряда университетов. Некоторые банки, платежные системы, такси и службы доставки еды Uber также были затронуты сбоем. Тем не менее, некоторым пользователям удалось остаться на связи через мессенджер Telegram и соцсеть X (ранее Twitter).

В правительстве Австралии заявили, что они осведомлены о масштабном сбое, затронувшем значительную часть населения страны. Отраслевые эксперты считают, что наиболее вероятной причиной сбоя является неудачная попытка обновления системы.