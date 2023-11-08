 

“Дико боялась” – С какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии

08.11.2023, 18:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Широкую известность и признание народа певица принесла песня “Девочка-ночь”. Как раз с нее началась сольная карьера будущей звезды. Параллельно с музыкальной карьерой артистка начала активно развиваться и в кино. Она стала главной героиней во многих популярных сериалах и фильмах. Сейчас Лада Дэнс одна из самых востребованных артисток в мире российского шоу-бизнеса.

За спиной популярной певицы несколько неудачных браков. Общественность гадает, когда же их любимица сможет вновь обрести настоящее женское счастье. Как известно, Лада Дэнс не торопится выйти замуж. Звезда неоднократно призналась, что последний развод сильно ударил по ней и войти в новый брак она пока морально не готова.

В августе этого года со звездой случилось страшное. Дело в том, что Лада Дэнс попала в аварию, когда возвращалась со своего выступления. Такси, в котором ехала артистка, врезалось впереди стоящие автомобили на большой скорости. В результате певица получила черепно-мозговую травму. А за ее состоянием следила вся страна.

Однако певица смогла быстро окрепнуть и всего через пару вышла вновь на сцену к любимому зрителю. На днях стало известно, с какой фобией пришлось столкнуться Ладе Дэнс после аварии. Как оказалось, долгое время артистка боялась приближающихся к ней машин.

“Дико боялась приближения соседних машин, обращала на это внимание. Но со временем фобия прошла”, – поделилась Лада Дэнс.

Ранее “Дни.ру” писали, что Лада Дэнс сделала откровенное заявление.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Искусственный нерв,который позволил человеку с болезнью Паркинсона снова ходить

09.11 / Ученые открыли молекулу, отвечающую за долголетие

09.11 / Биофизик Тагандрудиева:пересадка головы в другое тело становится реальностью

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новости фалеристики

08.11 / Рептилии-амфибиологи открыли вид змей с раздвоенным половым членом, опасный для человека

08.11 / Мнение: Как восстановить российский паспорт, ещё одна история возвращения и нужны ли нам вообще релоканты

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Лицо современной войны

08.11 / Стало известно об отсутствии положительной динамики у Соломина

08.11 / Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной

08.11 / “Гонимся за ними” – Агата Муцениеце откровенно о зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика