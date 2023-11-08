Россиянам запретят выходить в интернет с самостоятельно собранных компьютеров

Самостоятельно собранные компьютеры вскоре лишатся права выхода во всемирную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» – соответствующее постановление готовят в Минцифры.

По мнению чиновников, подобные «самодельные» ПК не имеют необходимой сертификации, а следовательно, могут быть опасными как для своих владельцев, так и для других пользователей сети.

Проект постановления обяжет интернет-провайдеров регулярно проверять, что сеть подведена к компьютеру, собранному авторизованной организацией и имеющему все необходимые пломбы. Неясно, как будет регулироваться выход в Интернет компьютеров через WiFi-сеть – предположительно провайдерам придётся заблокировать им доступы в настройках роутеров и предусмотреть, чтобы доступ к админпанели маршрутизатора был только у сервисных сотрудников.

– Аналогия очень простая – точно так же, как нельзя выпускать на дороги самодельные автомобили, нельзя и выпускать в интернет самодельные компьютеры. Потому что подобные системные блоки – это всегда вирусы, отсутствие контроля и прочие опасности, – поясняет источник в рабочей группе. – Любой компьютерный специалист, который хоть раз работал с такими самособранными блоками, подтвердит, что их даже открывать без респиратора нельзя, такое там внутри творится… Это вопрос общей безопасности.

Крупнейшие провайдеры уже подтвердили, что технически готовы контролировать, какие именно устройства выходят в сеть через их каналы однако это выльется в дополнительные расходы. Чиновники и бизнес уже достигли консенсуса в том, что эти расходы следует возложить на самих абонентов, поскольку новые правила принимаются в первую очередь для их блага.

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