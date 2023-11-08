 

МВФ предложил увеличить квоты стран-участниц на 50%

08.11.2023, 17:29, Разное
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Исполнительный совет Международного валютного фонда вынес предложение о значительном увеличении квот (членских взносов) стран-участниц организации на 50% от их текущего размера. Данный платеж представляет собой взнос, который уплачивает каждая страна-участница, и его размер зависит от экономической мощи страны и её золотовалютных резервов. Это влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на вес её голоса в организации.

МВФ утверждает, что увеличение квот будет способствовать глобальной финансовой стабильности путём увеличения постоянных ресурсов МВФ и уменьшения зависимости от заемных средств. Кроме того, исполнительный совет МВФ призывает к разработке новых методов определения дальнейших принципов перераспределения квот к июню 2025 года.

Представители развивающихся стран уже долгое время пытаются изменить формулу определения квот, которая в настоящее время зависит от размера ВВП (по паритету покупательной способности) и ряду других критериев, таких как степень открытости рынка и размер резервов. По планам пересмотра формулы и перераспределения в соответствии с ВВП, квота США снизится с 17,43% до 14,8%, в то время как Китая увеличится с текущих 6,4% до 14,4%.


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