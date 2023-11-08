 

Киркоров поразил россиян экстремальной худобой

08.11.2023, 17:11, Разное
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Популярный певец еще в детстве решил для себя, что пойдет по пути звездного отца. Широкую известность музыкант получил благодаря песни “Небо и земля”, которая одержала несколько побед на различных международных фестивалях и конкурсах. Филипп Киркоров является одним из известнейших артистов в российской эстрады и настоящим королем отечественной эстрады.

В последнее время предметом обсуждения общественности становится внешний вид исполнителя. Многие даже считают, что Филипп Киркоров стал настоящим амбассадором клиники Тимура Хайдарова. Дело в том, что популярный артист является частым гостем кабинета звездного хирурга. Он сделал королю эстрады уже не одну пластическую операцию.

Как известно, весной этого года Филипп Киркоров удалил лишний жир, чтобы сделать себе стальной пресс. Однако на этой операции мужчина не остановился. Немного позже звездный хирург провел артисту операцию по подтяжки грудной клетки. Теперь исполнитель хита “Цвет настроения синий” блистает перед поклонниками в новом амплуа.

Как сообщает Пятый канал, на днях артист выступил со своей грандиозной программой в Дубае. Вот только общественность ошарашило не выступление певца, а его внешний вид. Так, Филипп Киркоров поразил россиян экстремальной худобой. Многие стали отмечать, что теперь тело звезды выглядит не как у солидного мужчины, а как у настоящего юноши. Теперь общественность гадает вес короля отечественной эстрады.

Ранее “Дни.ру” писали, что Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей.


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