Мнение: Чистка от англицизмов, альтернатива Олимпиадам и как Британия выращивает российских оппозиционеров

1. В Госдуме берут пример с Франции, защищают родной язык. Более конкретно, депутаты внесли поправки в Закон о государственном языке, направленные на то, чтобы сократить использование в русском языке иностранных заимствований – в первую очередь англоязычных (ссылка 1, ссылка 2):



Пойнты, каршеринги, барбершопы, моллы, дискаунты, кешбэки, фастфуды, фуд-корты, байеры, мерчандайзеры, хендмейд, эко-френдли…

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка. На зарегистрированные торговые марки он распространяться не будет, но от «софт скилз» и «кластеров» должен избавить.

«Человек любит, к чему с детства привык — там у него и родина. Фильмы, музыка, праздники, образы, герои. А главное — речь. Хватит растить граждан для чужих государств», — объясняет его необходимость одна из соавторов Елена Ямпольская.

Своим законопроектом мы защищаем русский язык именно как государственный, то есть ни в коей мере не вторгаемся в частную жизнь и речевые предпочтения отдельных граждан. Языки народов Российской Федерации, конечно же, никак не ущемляются.

На зарегистрированные торговые марки тоже никто не посягает. Но всю информацию для потребителя — а законопроект вдобавок раскрывает это понятие — надо будет предоставлять на чистом русском языке. Если вам понадобилась реклама на английском, вы должны продублировать её по-русски, в абсолютно идентичном размере. С хиллами, филдами, гарденами и прочими эстейтами в названиях ЖК и коттеджных посёлков будем завязывать. Ну и словарные нормы русского как государственного станут обязательными для ведущих программ на основных телеканалах. То есть долой коверкинги языка, если имеется аналог в родном.

Как вы поняли, речь идёт о всестороннем и повсеместном переводе нашей жизни с английского на русский. О начале формирования национально ориентированной среды.

Жители российских городов круглый год ходят по улицам, где 50—70% вывесок и объявлений выполнены на латинице либо являются транслитами. Видят вокруг пойнты, каршеринги, барбершопы, моллы, дискаунты, кешбэки, фастфуды, фуд-корты, байеров, киперов, мерчандайзеров… Хендмейд и эко-френдли.

Садик или школу ребёнок посещает каждый день. Там у него кластеры, квесты, челленджи, софт скиллз, тимбилдинги, воркшопы…

И так далее.

Зачем депутаты это делают, понятно — пиарятся на патриотической теме. При этом, хоть сама идея и хорошая, я бы предложил депутатам не робеть, а заняться вплотную именно торговыми марками. Иностранные названия — застарелая наша проблема. Народ приходит в магазин и видит там не «Лавку лаптей» или «Сапожный развал», а модные европейские бренды, Stibletti там всякие, Podkradooley. После этого начинается нытьё: «в России ничего не производят, одни торговые центры кругом, даже ботинки из Италии едут».

Надо так: за иностранное название бренда — сбор в 5% от продаж. В конце концов, многие принципиально хотят покупать русскую технику, но при этом не намерены отдавать ни рубля тем, кто мимикрирует под иностранца, стыдясь русского происхождения своих товаров.

2. Международный Олимпийский комитет забеспокоился в связи с планами России провести международные игры, альтернативные олимпийским (ссылка):



Глава МОК боится потерять Олимпийские Игры и пригрозил России расколом Олимпиад, т.к. Россия будет проводить свои соревнования без участия Запада. Также в России ответили МОК на политику двойных стандартов по отношению к российским и израильским спортсменам. Обо всем по порядку.

Томас Бах теперь стал сильно переживать по поводу так называемого раскола в международных спортивных соревнованиях и Играх. Во что он говорил после новостей о том, что Россия будет проводить свои чемпионаты с другими странами, прежде всего дружественными:

«У нас будут Игры политического блока А, Игры политического блока Б и отдельные Игры для стран, которые не хотят объединяться. Олимпийские игры больше не будут возможны, чемпионаты мира в прямом смысле этого слова больше не будут возможны.»

Источник цитаты: Forbes

Этим президент МОК ответил России на её желание провести «Игры Дружбы» в Москве сразу после Олимпийских Игр в Париже 2024 года. В Казани же летом 2024 года планируют провести еще и международные игры БРИКС, причем из-за расширения Альянса и большого количества его партнеров и наблюдателей, на игры могут приехать спортсмены из десятков стран. Так что альтернативных чемпионатов планируется большое количество.

На фоне бесконечной дискриминации российских спортсменов, которая началась в 2014 году и особенно обострилась в 2022 году, абсурдными считаются заявления Томаса Баха о том, что израильские спортсмены не должны подвергаться дискриминации за действия Израиля, и что спортсмены не несут никакой коллективной ответственности. Одновременно с этим так называемую коллективную ответственность почему-то должны нести российские спортсмены.

Опять-таки, идея альтернативных игр очень хороша. Тот же чемпионат по фигурному катанию, например, если будет регулярно проходить в России, станет главным чемпионатом мира по этой дисциплине. Однако пока что я настроен несколько скептически, так как не верю нашим спортивным функционерам. Опыт показывает, что у многих из них любовь к Лондону неискоренима, причём особенно страдают от опалы западного барина почему-то те, кто кормится преимущественно из бюджета.

3. Разоблачительный разбор от блогера Алексея Антонова. Британская компания Zinc Network [«Цинковая Сеть»] (в сотрудничестве с напрямую финансируемой британским правительством компанией Open Information Partnership [«Партнёрство по Открытой Информации»]) не особенно скрываясь занимается поддержкой оппозиционных блогеров в России. На деньги в том числе из бюджета США российских оппозиционеров учат производить контент, уходить от цензуры, отбиваться от обвинений в работе на Запад (ссылка):

Судя по докладу британской компании, в России и Средней Азии действует целая сеть оппозиционных ютуберов, хотя их имена и не называются. Впрочем, предположения, кто это может быть, имеются. Удивительным образом, многие известные российские ютуб-оппозиционеры открыли свои каналы, – либо сделали их из любительских профессиональными, – именно в 2017 году, через год после того как Zinc Network запустила свой проект.