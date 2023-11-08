 

Мнение: Что Россия может конфисковать у США?

08.11.2023, 16:55, Разное
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7 ноября комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине замороженных российских активов.

Законопроект был внесен в Сенат и Палату представителей в июне 2023 года. Авторы инициативы предложили выделить дополнительную помощь Украине за счет «активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ». Также документ предполагает создание «международного компенсационного механизма» для передачи замороженных средств РФ Киеву.

К примеру, в марте 2022 года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что после начала спецоперации России на Украине,  западные страны заморозили доступ к половине золотовалютных резервов Банка России, который почему-то хранился не в России. А это около $300 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о конфискации и передаче Украине российских активов, заявив, что это незаконно. И что изъятие активов «повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется». Мол, России будет оспаривать подобные шаги.

«Разумеется, мы будем прорабатывать и ответные меры. Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков.

Интересно, где Россия собирается оспаривать эти решения? В каких судах? Не в Басманном же?

И чем моя Родина может ответить на конфискацию и передачу российских активов Украине? Конфискацией активов США в России? А их наберется на 300 млрд долларов? Или в России будут конфискованы не государственные активы США, а частные активы? Например, пакеты акций Сбербанка, Роснефти, Газпрома, Русала, Норникеля, принадлежащие американцам, британцам, немцам, французам и пр. пр пр.?

А США и Запад не ответят тотальным арестом всего, что принадлежит в США и на Западе не только России, но и  гражданам России?

В общем, похоже, что скучно не будет. А нам, простым блогерам, остается только наблюдать за развитием событий…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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