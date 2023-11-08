 

Рупор кремлевской пропаганды: В МГУ сворачивают подготовку специалистов по информационным войнам

08.11.2023, 16:45, Разное
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В МГУ сворачивают подготовку специалистов по информационным войнам

Стало известно, что на следующий год на программу "Информационные и гибридные войны" в МГУ М.В. Ломоносова набора не будет. Чтобы не решать проблему с бунтующими преподавателями и оставшимися без выбранных программ обучения студентов, в руководстве МГУ решили просто прямо посреди учебного процесса закрыть "проблемный курс".

Сложившаяся ситуация вызывает ряд вопросов:

1. Это личное решение декана или других руководителей ВУЗа? Чем официально мотивирована ликвидация единственного в стране курса посвященного информационным и гибридным войнам?

2. Это означает, что подобная программа сегодня в России не нужна или она почему-то не нужна лично декану факультета политологии Шутову А.Ю.?  Каковы настоящие мотивы декана Шутова? Коммерческие? Политические? Является ли это "антивоенным протестом/саботажем" со стороны Шутова?

3. Можно ли рассматривать такое решение как попытку замазать все нарушения, попадающие под действие ТК и УК РФ, которые были допущены деканом в процессе реализации данной программы?

4. Руководство в курсе, что СВО продолжается и имеется острейший дефицит кадров по профилю данной программы? Которая на 2023 год является единственной доступной для студентов в стране.

5. Уж очень много сделано для торпедирования данной программы и все действия руководителя факультета заставляют серьезно задуматься над сформулированными вопросами, которые указывают на личную заинтересованность декана факультета и вероятно других лиц, которые по предварительному сговору занимаются ликвидацией неугодной программы.

Вполне возможно, что вскоре спор от трудового конфликта может перейти в плоскость интересов правоохранительных органов, которые уже вскрывали ряд "группок" в разных ВУЗах страны (см.истории с "антивоенными преподавателями в СпБГУ)
Чисто мое субъективное ИМХО – здесь имеет место некий скрытый саботаж, тем более, что университетская среда пронизана внутренними коллаборационистами не менее, чем творческая, что граждане могут достаточно часто наблюдать во всех подробностях. Говорить же о серьезных изменениях в университетской среде вообще не приходится, там все в основном по старому, что несет проблемы сейчас (вроде этого эпизода в МГУ или предыдущих эпизодов СпБГУ) и принесет еще немало проблем в будущем. И это я еще молчу о массе довоенных историй связанных с ВШЭ.

Источник: Colonel Cassad


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