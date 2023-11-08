Минэкономики РФ вводит рекомендательный стандарт ESG вместо обязательной нефинансовой отчетности

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа, который предлагает отказаться от обязательной нефинансовой отчетности, раскрывающей показатели в сфере устойчивого развития (ESG – экологические, социальные, управленческие аспекты). Вместо этого, Минэкономики предлагает внедрить стандарты рекомендательного характера. Эту информацию пишет “Ведомости”. Подлинность проекта приказа подтверждена представителем Министерства.

Ранее Минэкономики имело планы внедрения обязательной нефинансовой отчетности, даже разрабатывало соответствующий законопроект. Однако, согласно данным “Интерфакса”, этот шаг был неодобрен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и крупнейшими компаниями. Также источник “Ведомостей” сообщил, что идея не получила поддержку в правительстве.

В новом проекте приказа Минэкономики рекомендует раскрывать показатели нефинансовой отчетности в динамике за период не менее трех лет с момента начала составления отчетности. Также предлагается проводить независимую оценку этих показателей аудиторами. Компании должны публиковать эту информацию на своих веб-сайтах не позднее чем через 30 дней с момента раскрытия их годовой бухгалтерской отчетности.

Перечень сведений, подлежащих раскрытию, включает в себя 44 показателя, охватывающих экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Эти показатели разработаны с учетом стандартов ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) в области устойчивого развития. При этом учтены национальные особенности экономики, такие как инвестиции в технологический суверенитет. В экономические показатели входят расходы на научные исследования, производительность труда и зеленые инвестиции. Экологические показатели включают использование воды, выбросы загрязняющих веществ и CO2. Социальные аспекты охватывают оплату труда и средние зарплаты, а управленческие аспекты включают политику по устойчивому развитию и количество заседаний совета директоров.

Проект приказа распространяется на государственные компании, крупные хозяйственные общества с выручкой более 10 миллиардов рублей, а также компании, акции которых торгуются на бирже. Ранее нефинансовую отчетность публиковали такие крупные организации, как Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), “Газпром”, “Норникель”, “Фосагро”, X5 Group, “Ростелеком”, “Мечел”, “Т плюс”, ВТБ, UC Rusal, “Северсталь” и “Сбер”.