 

“Мы прекратим этим заниматься”: 54-летняя Сурганова назвала время ухода со сцены

08.11.2023, 16:00, Новости дня
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14 ноября Светлана Сургановой исполнится 55 лет. Правда, никаких пышных торжеств по этому случаю звезда не планирует. “В полдень я, по прекрасной Петербургской традиции, выстрелю из пушки Петропавловской крепости, – сообщила она. – Этой чести удостаивается не каждый, но мне было позволено. А потом мы с ребятами поедем не репетицию – у нас будет генеральный прогон концерта. И там же приму поздравления. Знаете, встречать день рождения на рабочем месте мне даже нравится”.

Назвала она и время своего ухода со сцены:

“Главное, чтобы все было в удовольствие, все – счастье. А когда сочинительство и выступления перестанут доставлять нам радость, мы этим прекратим заниматься”.

Пока же все ее мысли – о предстоящем юбилейном концерте. Корреспондент “Дни.ру” спросил звезду, есть ли шанс увидеть там Диану Арбенину, с которой Светлану Сурганову связывает многое в профессиональном и человеческом плане. Ведь ровно пять лет назад, спустя многие годы необщения, Сурганова вышла на сцену “Олимпийского” во время юбилейного выступления Арбениной. Там они исполнили два “снайперских” хита – “Солнце” и “Кошка”. “Такое впечатление, что не было этих пятнадцати лет, будто вчера выступали вместе, на репетиции мы просто вышли и стали петь”, – признается позже Диана Арбенина.

“Я была счастлива, когда Диана Сергеевна пригласила меня на свой юбилей – это был незабываемый концерт, – призналась певица. – После этого, правда, у нас снова произошла пауза в общении. Но я буду невероятно счастлива, если она найдет время и в качестве зрителя придет на мой концерт в “Крокусе” в Москве или в “Октябрьском” в Петербурге”.


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