 

Более 1,1 миллиона детей в Московской области прошли профосмотры

08.11.2023, 16:00, Новости дня
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«Один из наших приоритетов в работе – забота о здоровье детского населения Московской области. Всего с начала года профосмотры в регионе прошли уже свыше 1,1 млн детей», – подчеркнула Стригункова.

Кроме того, такие мероприятия не только помогают выявить потенциальные заболевания и риски для детей, но и устанавливают категории их здоровья, пояснила Стригункова.

Следует отметить, что после осмотра педиатр в режиме онлайн заносит заключение о состоянии здоровья ребенка в ЕМИАС и родители могут просматривать эти данные в электронных медицинских картах своих детей.


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