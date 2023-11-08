 

Утверждена водительская категория, разрешающая управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения

08.11.2023, 15:33, Разное
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С 1 декабря 2023 года в России начнёт действовать новая категория водительского удостоверения «Особые полномочия» – соответствующая поправка внесена в закон «О безопасности дорожного движения».

В сочетании с категорией В она позволит управлять автомобилем с содержанием алкоголя в крови до 1,5 промилле.

По мнению экспертов, нововведение положительно повлияет на социальную обстановку и исключит ситуации, в которых ГИБДД «чрезмерно задействует свои полномочия по борьбе с пьяным вождением». Кроме этого, госбюджет сможет рассчитывать на увеличение доходов с акцизов.

Для получения лицензии необходимо будет сдать специальный экзамен в ГИБДД. Перед началом испытаний кандидат под контролем экзаменатора выпьет 200 мл водки или иного алкогольного напитка крепостью не менее 40% и закусит. Далее начнётся проверка его реакции и скорости принятия решений с помощью различных заданий. В случае успешного завершения теста следует заключительный этап – вождение в городе.

Во избежание спорных ситуаций обсуждается введение нештрафуемого порога в 0,4 промилле. Таким образом, водителя с новой категорией смогут привлечь к ответственности лишь в том случае, если тестер покажет 1,9 промилле или более.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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