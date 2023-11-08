МВФ повысил оценку роста экономики Китая

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свою оценку роста китайской экономики на ближайшие два года, повысив ее благодаря более сильным данным по итогам третьего квартала и объявленным стимулирующим мерам. Оценки говорят о том, что в текущем и следующем году экономика Китая может вырасти на 5,4%, что на 0,4 процентного пункта выше, чем в предыдущем прогнозе, который был обновлен в октябре. Однако, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 4,6%.

Повышение прогноза связано с укреплением экономических показателей Китая, включая рост внутреннего спроса и импорта, а также с введением дополнительных стимулирующих мер, включая поддержку рынка недвижимости.

Тем не менее, торговая статистика Китая продолжает указывать на слабый внешний спрос. Экспорт из страны сократился, в то время как импорт начал расти. Это привело к сокращению профицита в торговле. Нефтяные цены также снизились, отражая опасения относительно глобального спроса, хотя импорт нефти в Китае увеличился.

Важно отметить, что РФ остается одним из немногих крупных рынков, на которые Китай продолжает увеличивать поставки. Экспорт из Китая в Россию значительно вырос, и с начала года оборот между двуми странами увеличился. В то время как поставки в другие крупные рынки, такие как Индия и Бразилия, снизились.

Увеличение импорта Китаем иностранных товаров может свидетельствовать о улучшении внутреннего спроса, особенно после обещания Народного банка Китая снизить ставки. Прогноз МВФ не предвещает значительного увеличения инфляции в ближайшем будущем.