Живущая в Израиле экс-солистка “Фабрики” Савельева продолжит зарабатывать в России
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Певица активно ведет социальные сети.
Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная часть
подписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собирается
возвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.
Экс-солистка группы “Фабрика” решила
вести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей и
тренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельева
опубликовала на своей странице в социальной сети.
“Записывала для вас медитацию и
упражнения от тревожных мыслей”, — пояснила певица основное направление курса.
Отметим, что вернуться в Москву
артистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителям
Израиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться в
бомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимо
пережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугать
ребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра Кириллом
Сафоновым.
Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.
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