Живущая в Израиле экс-солистка “Фабрики” Савельева продолжит зарабатывать в России

Певица активно ведет социальные сети.

Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная часть

подписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собирается

возвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.

Экс-солистка группы “Фабрика” решила

вести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей и

тренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельева

опубликовала на своей странице в социальной сети.

“Записывала для вас медитацию и

упражнения от тревожных мыслей”, — пояснила певица основное направление курса.

Отметим, что вернуться в Москву

артистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителям

Израиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться в

бомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимо

пережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугать

ребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра Кириллом

Сафоновым.

Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.