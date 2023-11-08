 

Живущая в Израиле экс-солистка “Фабрики” Савельева продолжит зарабатывать в России

08.11.2023, 14:50, Разное
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Певица активно ведет социальные сети.
Еще год назад она жила и работала на территории России, поэтому огромная часть
подписчиков – это бывшие соотечественники. Александра Савельева не собирается
возвращаться на родину, но не прочь заработать на гражданах страны.

Экс-солистка группы “Фабрика” решила
вести курсы. Вероятно, женщина собирается повторить успех известных коучей и
тренеров личностного роста. Информацию об этом Александра Савельева
опубликовала на своей странице в социальной сети.

“Записывала для вас медитацию и
упражнения от тревожных мыслей”, — пояснила певица основное направление курса.

Отметим, что вернуться в Москву
артистку не заставили даже опасность, которая сейчас угрожает всем жителям
Израиля. Ранее женщина признавалась, вместе с сыном приходится прятаться в
бомбоубежище. В доме певицы есть специальная комната, в которой необходимо
пережидать воздушную тревогу. Страх приходится скрывать, чтобы не напугать
ребенка. Напомним, что сын рожден в браке с артистом кино и театра Кириллом
Сафоновым.

Отец малыша Леона не так давно сам стал героем новостей, чему способствовала его двойственная репутация. Александра Савельева выбрала в мужья едва ли не полиглота: он заявлял, что свободно может изъясняться на трех языках: русском, украинском и иврите.


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