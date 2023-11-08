Рупор кремлевской пропаганды: Предпочтительный социализм

Как сообщают социологи Российской Академии Наук, после начала СВО в стране фиксируется пиковое количество граждан желающих жить при социолизме – показатели превысили пики 1998 и 2012 года, которые сопровождались экономическим и политическим кризисами.

Ничего удивительного тут нет – вместе с началом СВО рухнули иллюзии связанные с походом страны в золотой миллиард, а "благословенный Запад" обнажил свое оруэлловское мурло, что заметило немало граждан. Отсюда и рост популярности социалистических идей, на фоне давнего тренда с ростом популярности Сталина. При этом, очевидно, в данный процент входят не только сторонники компартии. Стоит также отметить, что многие адепты "рыночка, который порешает", после начала СВО счастливо драпанули на Запад или же встали на путь национальной измены. Что граждане также не могли не отметить.

Да и использование властями квази-советских политических и идеологических нарративов также сыграло свою роль в подобном социологическом всплеске.

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