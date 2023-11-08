 

Врач Драпкина предупредила о “симптоме чая с бутербродом”, который негативно влияет на здоровье

08.11.2023, 13:55, Разное
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Врач Оксана Драпкина предупреждает, что синдром “чая с бутербродом” может серьезно повлиять на здоровье человека. Этот термин используется специалистами для описания расстройства питания, при котором человек перестает нормально питаться, отказывается готовить и утоляет голод перекусами вроде бутербродов и закусок. Такой образ питания может привести к недостатку важных питательных веществ, таких как белок, витамины, минералы и здоровые жиры.

Синдром “чая с бутербродом” не просто проявление отсутствия аппетита, это сложное сочетание физиологических, социальных и психологических проблем, которые часто усугубляются с возрастом. Этот синдром может иметь серьезные последствия для здоровья.

Одним из основных последствий такого нарушения является снижение иммунитета, что делает организм более уязвимым перед инфекциями. Кроме того, недостаток важных питательных веществ может вызвать слабость, низкий тонус, депрессию и ухудшение стрессоустойчивости. Также увеличивается риск проблем с костями и почечными нарушениями. Поэтому синдром “чая с бутербродом” может стать признаком серьезных здоровенных проблем.

Оксана Драпкина также отмечает, что синдром может быть связан с когнитивными нарушениями или депрессией у человека. Поэтому важно не игнорировать изменения в образе жизни, особенно если они происходят в пожилом возрасте.


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