 

Павильон “Макет Москвы” на ВДНХ обновили к выставке-форуму “Россия”

08.11.2023, 13:40, Новости дня
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После технического обслуживания открылся павильон “Макет Москвы” на ВДНХ. Отреставрированы отдельные объекты и сооружения, частично заменены светодиодные элементы подсветки, обновлены зеленые зоны и удалены загрязнения, рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Модернизирована звуковая система павильона. Для усиления эффектов дополнительно установлена четырехканальная звуковая система. Она настроена таким образом, чтобы звук формировался над конкретным местом макета, уточнил Левкин.

Создан дополнительный сервер с программным обеспечением, интегрированным с мультимедийной системой павильона.

“Макет Москвы” обновили к выставке-форуму “Россия”. Заработал аттракцион “Полет над макетом Москвы” с использованием технологий виртуальной реальности.

Также все желающие могут посетить акустическое шоу “Говорит Москва”. Это микс из звуков городских улиц, который позволяет почувствовать атмосферу жизни столицы.

Павильон расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. С 2017 года его посетили почти два миллиона человек. Макет площадью 429 квадратных метров охватывает модель города в пределах Садового кольца.

Выставка-форум “Россия” проходит с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024-го на ВДНХ. Участие принимают представители 89 регионов, федеральных ведомств, крупных компаний и общественных организаций. Представлены главные достижения в промышленности, спорте, культурной и социальной сферах.


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