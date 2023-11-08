 

Иноагенту Моргенштерну вынесли вердикт после громких слов о родине

08.11.2023, 13:40, Разное
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В новом скандальном интервью на Youtube Ксения Собчак снова “закидала” вопросами популярного рэпера. На этот раз его состояние было казалось спокойнее, а в выражениях прослеживались грусть и тревога. Как передает телеканал “360”, Алишер Моргенштерн* признался, что мечтает попасть домой, но не пытается этого сделать из-за опасений за свое будущее.

“Вернуться на Родину он планирует.
Возможно, это произойдет, когда стремление вернуться перевесит страх”, –
рассказал психолог интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По мнению специалиста, за рубежом у исполнителя хита “Я съел деда” изменилось мышление — стало более взрослым, да и речь выглядит более обдуманной. Эксперт отметил, что Моргенштерн* предпочитает не обсуждать персон, которые могут решить его судьбу в России.

После
громких слов о родине иноагенту вынесли вердикт – либо артист сможет
достичь соглашения с высокопоставленными лицами и получить обязательства, которые свяжут
его с пребыванием в России, либо он будет вынужден остаться на чужбине. Взамен
Моргенштерн* должен предложить выгодное сотрудничество, несравнимое с его
предыдущей деятельностью.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента


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