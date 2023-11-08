Россияне смогут получить возврат утильсбора при сдаче машины на авторазборку

Минпромторг разрабатывает закон, согласно которому автовладельцы, сдающие свои транспортные средства на разборку, будут получать возврат уплаченного утилизационного сбора от организации, в которую сдают свой автомобиль.

Вместе с этим нововведением ожидается появление большего количества запчастей в продаже, снижение цен на них и омоложение автопарка. В то же время полученной выплаты будет необходимо заплатить налог.

– Плата за утилизацию товара – это справедливое требование, иначе экологическая ситуация значительно ухудшится, – говорит представитель рабочей группы. – Но несправедливо, если автомобиль фактически не утилизируется, а продолжается эксплуатироваться, пусть и в виде запчастей, а утильсбор при этом возлагается только на первого владельца.

Комментируя предположение о том, что закон ударит по авторазборкам, источник заверил в том, что поправки разрабатываются в том числе для их блага, но не стал объяснять, в чём это благо заключается.

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