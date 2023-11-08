 

Call of Duty: Modern Warfare III разочаровала критиков

08.11.2023, 12:45, Разное
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На портале OpenCritic новый шутер Call of Duty: Modern Warfare III получил всего 53 балла из 100, причем ни один рецензент не рекомендует его для покупки. Главной причиной недовольства критиков стала сюжетная кампания, один из трех режимов игры вместе с мультиплеером и зомби-режимом. Эксперты жалуются на короткую продолжительность, нелогичность, отсутствие инноваций и захватывающих моментов.

Например, известный портал IGN присудил игре всего 4 балла из 10. Это особенно разочаровывает, учитывая, что Call of Duty: Modern Warfare III – это третья часть серии Call of Duty: Modern Warfare, которая была перезапущена в 2019 году. Предыдущие две части получили значительно более высокие оценки как от прессы, так и от игроков.

Многие геймеры и журналисты рассматривают новую часть как дополнение, а не полноценную игру. Кроме того, высокая цена проекта, составляющая $70, не соответствует ожиданиям и цене игры такого уровня, считают эксперты.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare III запланирован на 10 ноября для ПК, PlayStation 4,5 и Xbox One и Series X/S.


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