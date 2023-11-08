 

Собянин подвел итоги благоустройства Москвы в 2023 году

08.11.2023, 12:30, Новости дня
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В 2023 году в Москве благоустроили более двух тысяч дворов, парков и общественных территорий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник перечислил знаковые проекты. Среди них он выделил благоустройство 16 Марьинских прудов-регуляторов, улиц и территорий вокруг МГТУ имени Баумана, Южного речного вокзала, Цветного бульвара, Воробьевой набережной и участка Ленинского проспекта.

Мэр напомнил, что в 2023 году создан парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Обновились территории парка 40-летия ВЛКСМ, поймы реки Жужи, парка “Яуза”, Московского дворца пионеров на улице Косыгина.

В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин поручил разработать планы благоустройства на 2024 год. Особое внимание мэр обратил на благоустройство улиц за пределами исторического центра и обновление самых популярных городских парков.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что в 2023 году работы по благоустройству охватили около двух тысяч городских объектов. В порядок привели 1708 дворов и 167 объектов образования.

За последние годы число пешеходов на благоустроенных улицах Москвы увеличилось в четыре раза. В три раза выросло число горожан, кто занимается спортом под открытым небом.

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства возле 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ). На прилегающих территориях создали игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и парковки для велосипедов.


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