Ни там, ни тут — Байден сталкивается с ограниченностью рычагов влияния США на два конфликта одновременно

Влияние президента США Джо Байдена на Израиль и Украину оказалось гораздо более ограниченным, чем ожидалось, несмотря на центральную роль Вашингтона в качестве поставщика оружия и разведданных, пишет газета The New York Times. Тем не менее удерживать ситуацию под контролем Белому дому не удаётся ни там, ни там. Сейчас Байдену приходится думать, что сделать с усталостью американцев от украинского конфликта, учитывая то, что американское оружие так и не смогло одолеть российскую армию.



AP

Спустя месяц кровопролития в Израиле и 20 месяцев кризиса на Украине президент США Джо Байден сталкивается с пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство.

В течение полутора недель Вашингтон тщетно призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность бомбардировок Газы и установить гуманитарные паузы в надежде, что ежегодные $3,8 миллиардов американской военной помощи окажут достаточное влияние на тактику израильского лидера. В телефонном разговоре с американским коллегой Нетаньяху отверг призывы Байдена, заявив, что намерен разрушить сеть туннелей ХАМАС, даже если придётся уничтожить целые жилые кварталы.

На Украине главком ВСУ генерал Валерий Залужный на прошлой неделе произнёс слово, которого американские официальные лица тщательно избегали большую часть года: «тупиковая ситуация». Такая откровенность Залужного затруднит стремление республиканцев проголосовать за дальнейшее финансирование Киева. К тому же многие помощники Байдена считают, что Украина и РФ окопались и не могут каким-либо существенным образом сдвинуть линию фронта, пишет The New York Times.

В обоих случаях влияние Байдена на то, как его союзники ведут военные действия, кажется гораздо более ограниченным, чем ожидалось, несмотря на его центральную роль как поставщика оружия и разведданных. Однако глубокая вовлечённость Соединённых Штатов в оба конфликта приведёт к тому, что наследие Байдена будет зависеть от действий Тель-Авива и Киева и исхода двух вооружённых противостояний в обеих странах.

Тем не менее Байден соблюдает осторожность в обоих конфликтах и неоднократно заявлял, что американские войска не будут напрямую вступать в битву до тех пор, пока американцы на Ближнем Востоке или страны НАТО не станут объектом «постоянного нападения». Президент США не хочет допустить втягивания США в прямое столкновение с обладающей ядерным оружием Россией и в первые два года своего президентства пытался уйти с Ближнего Востока и больше сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, напоминает издание.

Хотя американское вооружение и разведданные играют центральную роль в обоих конфликтах, Байден убеждён, что военные решения должны приниматься в Израиле и на Украине, а не в Соединённых Штатах. Это зачастую ставит Вашингтон в странное положение, поскольку, предлагая те или иные военные методы достижения целей, Белый дом дистанцируется от принятия военных решений и их последствий.

Байден пытается побороть усталость и разочарование от Украины, порождённые растущим ощущением того, что миллиарды долларов, потраченные на оружие, помощь и передачу разведданных Киеву, не смогли одолеть окопавшуюся российскую армию. Иными словами, предоставляемая ВСУ американская помощь позволяет украинским военным продолжать борьбу, но этого недостаточно для того, чтобы победить Россию, завершает The New York Times.

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