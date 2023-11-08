Мнение: Спасти Германию может только смена власти в России (мнение МВФ)

Робин Брукс, главный экономист МВФ, объясняет, почему в Германии всё так плохо, и что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию. Цитирую (ссылка):

Германия является мощным экономическим локомотивом. Подушевой ВВП Германии рос наравне с американским в течение двух десятилетий, но сейчас быстро отстает. Единственный способ остановить это — смена режима в Москве. Как только Путин уйдет, Германия сможет снова начать покупать российский газ…

Ранее мистер Брукс пояснял, что Германию неправильно называть «больным человеком Европы», так как в других европейских странах дела обстоят ещё хуже. Действительно, подушевой ВВП Германии с 2007 года вырос на скромные 13%, то есть темпом менее 1% в год. Однако ВВП Франции за это же время вырос на смехотворные 6%, а в Испании и Италии ВВП упал на 4% (ссылка).

Кажется, господин Брукс всё ещё надеется на возвращение 1990-х, когда МВФ на потоке выдавал России свои токсичные кредиты. Кредиты растаскивались прозападной администрацией той эпохи, а взамен МВФ требовал отдавать иностранцам те или иные сегменты российского рынка. Фонд при этом всё равно оставался в плюсе, так как России всё равно приходилось возвращать и кредиты, и немаленькие проценты по ним. Праздник у компрадоров закончился с приходом Путина. МВФ тогда в обмен на очередной кредит распорядился сдать Западу русскую нефтянку, но Путин сказал, что в помощи господ в пробковых шлемах Россия больше не нуждается. Вскоре кредиты МВФ были выплачены под ноль, и мы забыли об этих стервятниках, как о малиновых пиджаках, ядовитом растворимом «соке» в пакетиках и прочих приметах неустроенной постсоветской эпохи.

Удивлённый Запад начал попытки вернуть контроль над Россией. Почти сразу же, в самом начале нулевых, Ходорковский скупил оптом большое количество депутатов-коммунистов (они были дешевле всего), чтобы организовать с их помощью государственный переворот. Переворот не удался: по итогам знаменитого судебного разбирательства, так называемого «дела ЮКОСа», Ходорковского посадили за неуплату налогов на длительный срок. Дело ЮКОСа, кстати, стало одной из причин хронической нелюбви прозападной общественности к Анатолию Сердюкову — именно господин Сердюков, возглавлявший тогда налоговую службу, сыграл в отражении атаки Запада ключевую роль. В качестве приятного побочного эффекта от подавления мятежа Россия получила пятикратное увеличение доходов от экспорта нефти: прятаться от налогов, выдавая нефть за «скважинную жидкость», нефтяникам после 2003 уже не разрешали.

Дальше Россию пытались шатать снаружи и изнутри. Грузия 2008, Болотная 2012, Майдан 2014… Когда нас вынудили в 2022 начать СВО, многие на Западе думали, что уж теперь-то точно всё, что российская экономика окажется столь же слабой, как советская, и обрушится под неодолимым весом 20 тысяч санкций. В марте 2022 Робин Брукс из МВФ предвкушающе писал, что ВВП России схлопнется (ссылка):

Мы прогнозируем, что ВВП России упадет на 30% к концу 2022 года, что намного хуже, чем в 2009 году. Санкции значительно ужесточают финансовые условия, что приведет к ограничению внутреннего спроса. Россия может напечатать деньги, чтобы ослабить этот кризис, но это лишь приведет к спирали девальвации-гиперинфляции…

30% — это очень много, это катастрофа. С такой скоростью наша экономика деградировала разве что во время ленинской разрухи. Запад рассчитывал на повторение 1991 года с пустыми полками и стихийными возмущениями, на приход к власти новой команды прозападных «реформаторов» и, как откровенно отмечает мистер Брукс, на дешёвый газ для Германии.

Что-то пошло очень не так, и за это «не так» мы должны поблагодарить нашу креативную общественность, всех этих «режиссёров» и «экономистов», которые массово побежали в прошлом году из агрессивной России в мирный Израиль. Наша пятая колонна так долго и так усердно убеждала Запад, что Россия — всего лишь ржавая бензоколонка, нищая азиатская сатрапия, олигархия на глиняных ногах, что Запад поверил, будто мы критически зависим от рецептов бургеров и приглашений на радужные фестивали.

Результаты на табло. Россия в плюсе, в том числе экономически, так как мы получили редкую возможность избавиться от многих последствий мягкой оккупации девяностых. США в плюсе, так как они эти полтора года грабили Евросоюз с той же жадной жестокостью, с которой сами европейцы грабили когда-то Индию и Китай. Евросоюз, включая Германию, в минусе. Вместо ожидаемых прибылей от участия в дележе медвежьей шкуры Европа получила снижение уровня жизни и закрытие предприятий, безнадёжно завязанных на дешёвый русский газ.

К примеру, новости от химического гиганта БАСФ — одного из символов промышленной мощи Германии — читаются, как военные хроники. Там убытки, здесь массовые увольнения, тут сворачивание производства… Мировой рынок нефтехимии быстро растёт, но немцев на нём уже не ждут, так как нефтехимия — это сырьё и электричество, а доступ к тому и другому американцы Германии обрубили.

Пожалуй, было бы исторически справедливо, если бы на помощь немцами прилетел, хищно хлопая крыльями, ещё и МВФ. Но хоть немцы и заслужили, кредитов от МВФ я им желать не буду — мы, русские, гуманный народ.