Мнение: Ведьмовство какое-то

Мой новый любимец Вася продолжает издеваться над “вокал-коучами”. И уже не один – взял себе “младшую сестру”. Помню, что многие в прошлый раз решительно осудили Васю за то, что он мешает занятым людям и отнимает у них золотое время своими приколами; в его оправдание, однако, надо сказать, что он это “их” время честно оплачивает, так что претензий быть не должно.

Но что эта его “сестра” Аня выдала во втором кейсе! Ей-богу, ведьмочка какая-то, мечта педофила Набокова! Сидит ведь – нимфетка нимфеткой, больше 12 лет не дашь; а потом КАА-АК выдаёт на таких женских, грудных низах… Эх, лепота.