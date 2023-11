Nintendo и Sony объявили о создании фильма по игре “The Legend of Zelda”

Компания Nintendo, известная как разработчик и издатель культовой серии видеоигр “The Legend of Zelda”, совместно с Sony Pictures приступила к работе над экранизацией своей популярной франшизы. Эту новость официально подтвердили на официальном сайте Nintendo.

На пост режиссера фильма был назначен Уэс Болл, который ранее работал над такими успешными фильмами, как “Бегущий в лабиринте” и “Планета обезьян: Новое царство”. Продюсерами проекта стали Сигэру Миямото, создатель “The Legend of Zelda”, и Ави Арад, известный своей работой над экранизациями комиксов от Marvel.

Финансирование производства фильма возьмут на себя как Sony Pictures, так и Nintendo, а мировой релиз будет организован Sony Pictures Entertainment. На данный момент детали сюжета, актерский состав и дата выхода фильма пока остаются под секретом. Проект, предположительно, находится на начальной стадии разработки.

Следует отметить, что “The Legend of Zelda” – это одна из самых узнаваемых и успешных франшиз в мире видеоигр. Первая игра появилась еще в 1986 году на игровой консоли Nintendo Entertainment System, с тех пор было выпущено более 20 частей этой знаменитой серии на разных игровых платформах. Например, недавно вышедшая “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” была признана одной из лучших игр в истории и разошлась тиражом почти в 20 миллионов экземпляров.