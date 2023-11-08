 

Боярин Лебедев представил обновлённые Госуслуги

08.11.2023, 11:33, Разное
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С благоволения императора Владимира боярин московский Артемий Лебедев представил в Центральной библиотеке им. Пегова обновлённый сайт государственных услуг. По словам сетевого специалиста, новый ресурс предоставит холопам новые возможности и избавит их от очной подачи челобитных барину. 

«Смотрю я на своё творение и душа радуется, что заморские мастера паутины отдыхают перед нашим русским гением. Такого удобного сайта не имеют ни курляндские крепостные, ни французские, ни даже аглицкие», – заявил боярин.

Госуслуги будут тесно сопряжены с министерством поборов – это позволит холопам внести в казну онлайн любой из видов податей. Также на сайте появится возможность вступить в войско и даже записать туда своего отрока, не дожидаясь повестки. Посетители получат возможность ознакомиться с обновлённым сводом законов, свежими вестями и посмотреть календарь. 

Доступ к Госуслугам можно получить по талонам либо в сетематах, установленных в людных местах. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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