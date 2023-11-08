 

Красивая невеста – знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж

08.11.2023, 11:20, Разное
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36-летняя актриса театра и кино Зоя Бербер на странице личного блога опубликовала серию снимков с кольцом на том самом пальце. В подписи к фотографиям артистка сообщила о своем новом статусе невесты, а также пошутила, что “если долго смотреть на женщину, можно увидеть, как она выходит замуж”.

Информационное агентство “URA.RU” цитирует ее слова и пишет о том, что знаменитая на всю Россию актриса выходит замуж за своего коллегу по цеху. Женихом красивой невесты Зои стал 34-летний Максим Белбородов.

Портал “Царьград” пишет, что актер, известный по ролям в таких кинокартинах, как “Отель Элеон”, “Город особого назначения”, “Тест на беременность-2” сделал звезде “Реальных пацанов” предложение руки и сердца.

Снимок с вероятной помолвки актеров размещен на сайте Пятого канала. На выложенных изданием кадрах Зоя Бербер позировала в трикотажном наряде и фате, а ее новоиспеченный жених Максим Белбородов предстал в свитере серого цвета.

Стоит также отметить, что на протяжении 10 лет актриса состояла в романтических отношениях с продюсером и сценаристом Александром Синегузовым. От этого союза у знаменитости подрастает дочка Надежда. Три года назад выяснилось, что с отцом своего ребенка Зоя Бербер разошлась.


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