У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть

Муж

онкобольной российской актрисы, после долгого отсутствия удивил многочисленных фанатов. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, сыграв одну

из ключевых ролей, вызвав восторг у зрителя. Но самое удивительное – это появление

на сцене его дочери от Анастасии Заворотнюк.

Сейчас в семье

непростые времена – мужчине приходится работать на износ, он трудяга. Супруга фигуриста занимается лечением, и Петр Чернышев вместе с мамой актрисы Валентиной

Борисовной оказывают

Анастасии Заворотнюк

должную поддержку. Около пяти лет назад выяснилось, что у звезды сериала “Моя прекрасная няня” глиобластома.

Как пишет

телеканал “360”, семья очень редко показывает свою дочь общественности. В

2019 году Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки

журнала, Миле на тот момент было четыре месяца. В этом же году фигурист впервые

вывел годовалую дочь на лед, тогда они произвели настоящий фурор. Сейчас девочка

активно занимается фигурным катанием – вся в папу.

И вот произошла сенсация

– появление маленькой дочери Анастасии Заворотнюк на публике после выступления Петра Чернышева.

Фигурист заметно постарел, и седина добавляет возраста. Девочке уже пять лет, и

она копия отца – светлые волосы и голубые глаза. И в дальнейшем она, вероятно, будет

купаться в аплодисментах на льду вместе с папой.

После выступления фото и видео мгновенно распространились в Сети. Фанаты пришли к мнению, что Анастасия Заворотнюк произвела на свет настоящую красавицу, которую показали на кадрах как есть.