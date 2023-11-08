 

У мамы рак, а папа трудяга: маленькую дочь Заворотнюк показали как есть

08.11.2023, 11:20, Разное
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Муж
онкобольной российской актрисы, после долгого отсутствия удивил многочисленных фанатов. Он принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, сыграв одну
из ключевых ролей, вызвав восторг у зрителя. Но самое удивительное – это появление
на сцене его дочери от Анастасии Заворотнюк.

Сейчас в семье
непростые времена – мужчине приходится работать на износ, он трудяга. Супруга фигуриста занимается лечением, и Петр Чернышев вместе с мамой актрисы Валентиной
Борисовной оказывают
Анастасии Заворотнюк
должную поддержку. Около пяти лет назад выяснилось, что у звезды сериала “Моя прекрасная няня” глиобластома.

Как пишет
телеканал “360”, семья очень редко показывает свою дочь общественности. В
2019 году Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк снялись с дочкой для обложки
журнала, Миле на тот момент было четыре месяца. В этом же году фигурист впервые
вывел годовалую дочь на лед, тогда они произвели настоящий фурор. Сейчас девочка
активно занимается фигурным катанием – вся в папу.

И вот произошла сенсация
– появление маленькой дочери Анастасии Заворотнюк на публике после выступления Петра Чернышева.
Фигурист заметно постарел, и седина добавляет возраста. Девочке уже пять лет, и
она копия отца – светлые волосы и голубые глаза. И в дальнейшем она, вероятно, будет
купаться в аплодисментах на льду вместе с папой.

После выступления фото и видео мгновенно распространились в Сети. Фанаты пришли к мнению, что Анастасия Заворотнюк произвела на свет настоящую красавицу, которую показали на кадрах как есть.


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