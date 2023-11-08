Bloomberg: полноценный анонс GTA VI состоится до 10 ноября

Компания Rockstar Games готовится представить Grand Theft Auto VI до конца текущей недели, пишет журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на свои источники.

Согласно Шрайеру, анонс игры ожидается не позднее 10 ноября, а первый трейлер выйдет в декабре в честь 25-летия студии.

GTA VI представляет следующую часть популярной серии криминальной франшизы в открытом мире. Предыдущая часть GTA V была выпущена в 2013 году для Xbox 360 и PlayStation 3, а затем портирована на PC и два последующих поколения Xbox и PlayStation.

На данный момент мало известно о деталях нового проекта Rockstar Games. В феврале 2022 года студия подтвердила, что разрабатывает новую часть GTA. В сентябре утекли десятки видеороликов, снятых тестировщиками ранней версии GTA VI, подтверждая слухи о двух главных персонажах – мужчине и женщине, а также об игровой локации, которая представляет Вайс Сити, вымышленный аналог Майами.

Пока неизвестно, на каких платформах и когда игра будет выпущена.