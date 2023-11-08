 

Газовый хаб в Турции может спасти Европу от самоубийства

08.11.2023, 10:00, Новости дня
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ЕС по-прежнему нуждается в российских нефти и газе, поэтому конфликт с Кремлём бессмыслен и опасен. Как пишет dikGAZETE, если война на Ближнем Востоке затянется, первым регионом, который пострадает от этого в энергетическом плане, будет Европа. Именно поэтому газовый хаб в Турции может стать для Старого Света настоящим спасением.


AP

Западные страны, развернувшие экономическую войну против России, не учли кризис на Ближнем Востоке. Как пишет dikGAZETE, чем дольше тянулся конфликт на Украине, тем казалось лучше для них. Согласно этому сценарию, затягивание конфликта подрывало силу России. Запад продолжал поставлять киевскому режиму современные вооружения и наёмников.

Однако война ХАМАС с Израилем в последние дни изменила измерение экономической войны против России. К продовольственному и экономическому кризисам, которые и так продолжались в мире из-за коронавируса, добавились искусственные, созданные западными странами. Но Запад, вступивший в борьбу с Россией, до сих пор не сумел поставить её на колени.

В свете этих событий мир стоит на пороге совершенно другого кризиса. Весь мир, прежде всего Европа, по-прежнему лишён российской нефти. К тому же возникли проблемы с безопасностью поставок ближневосточной нефти, на которую рассчитывает Европа и весь мир.

Не стоит забывать и о том, что доля РФ в производстве природного газа на мировом рынке колеблется в пределах 15-20%. Крупнейшим потребителем российского газа и нефти была Европа. Однако европейские и западные страны, выстрелившие себе в ногу, в настоящее время лишены российского газа.

На фоне энергетического кризиса Владимир Путин в этом году предложил Турции важный совместный проект. Согласно его предложению, российский газ будет поставляться в Турцию через Чёрное море. На хабе, который планируется создать в Турции, будут проводиться необходимые операции, после чего этот газ будет отправляться в Европу.

«Важнейшее преимущество инициативы заключается в том, что Европа, развязавшая экономическую войну против России, не столкнётся с возможным энергетическим кризисом. Газ из Турции будет доставляться в ЕС. По сути, РФ спасёт Европу, пытающуюся покончить жизнь самоубийством», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что в результате ЕС будет меньше затронут напряжённостью и кризисами на Ближнем Востоке. Может быть, региону удастся лучше держать под контролем инфляцию, удовлетворить энергетические потребности в жилищном секторе и промышленности. В результате производство не остановится.

«Продолжающаяся борьба ЕС против РФ совершенно бессмысленна: этой зимой он может остаться без энергии. Более того, если война на Ближнем Востоке затянется и разрастётся, первым регионом, который пострадает от этого, будет Европа», — заключает автор издания.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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