 

Российские пранкеры рассказали, как давали интервью американским СМИ от имени Залужного

08.11.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, рассказали историю появления в ряде ключевых западных СМИ интервью «главкома ВСУ Валерия Залужного», где тот сообщает о катастрофическом положении украинской армии.

Война в УкраинеРозыгрыш занял у них три месяца, его кульминацией стало интервью Лексуса по видеосвязи от имени генерала.

По словам пранкеров, поначалу они просто звонили в редакции The New York Times, Washington Post и других СМИ от имени сотрудников дипстейта и говорили ответственным сотрудникам, что наверху принято решение о «сливе» президента Украины Владимира Зеленского. В результате в них начали появляться публикации о его коррумпированности и некомпетентности. Тогда пранкеры решили пойти дальше и позвонили главреду The Independent Шону Морону по видеосвязи. Пранкер Лексус, загримированный в генерала Валерия Залужного, сообщил журналисту, что руководство дипстейта приняло решение об избрании его следующим президентом Украины, и попросил организовать информационную кампанию по смене власти.

– Мы думали, они нам не поверят, но как только они слышали, что приказ исходит от дипстейта, у них сразу менялись лица и заканчивалось всякое недоверие, – говорит Лексус. – Это явное доказательство того, что Америкой на самом деле управляет не впавший в маразм Байден и грызущиеся крысы из Конгресса, а тайная группировка. Только один раз редактор The Independent заартачился, когда мы сказали ему, что интервью Залужного должно появиться на передовице вместо новостей об Израиле. Он начал спорить, но я взял сотовый и сказал, что звоню в вашингтонский обком. На этом инцидент был исчерпан, он выполнил все наши требования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / Искусственный нерв,который позволил человеку с болезнью Паркинсона снова ходить

09.11 / Ученые открыли молекулу, отвечающую за долголетие

09.11 / Биофизик Тагандрудиева:пересадка головы в другое тело становится реальностью

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новости фалеристики

08.11 / Рептилии-амфибиологи открыли вид змей с раздвоенным половым членом, опасный для человека

08.11 / Мнение: Как восстановить российский паспорт, ещё одна история возвращения и нужны ли нам вообще релоканты

08.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Лицо современной войны

08.11 / Стало известно об отсутствии положительной динамики у Соломина

08.11 / Плюс 20 лет: Неузнаваемую Тодоренко спутали с Бабкиной

08.11 / “Гонимся за ними” – Агата Муцениеце откровенно о зависимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика