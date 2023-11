Российские пранкеры рассказали, как давали интервью американским СМИ от имени Залужного

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, рассказали историю появления в ряде ключевых западных СМИ интервью «главкома ВСУ Валерия Залужного», где тот сообщает о катастрофическом положении украинской армии.

Розыгрыш занял у них три месяца, его кульминацией стало интервью Лексуса по видеосвязи от имени генерала.

По словам пранкеров, поначалу они просто звонили в редакции The New York Times, Washington Post и других СМИ от имени сотрудников дипстейта и говорили ответственным сотрудникам, что наверху принято решение о «сливе» президента Украины Владимира Зеленского. В результате в них начали появляться публикации о его коррумпированности и некомпетентности. Тогда пранкеры решили пойти дальше и позвонили главреду The Independent Шону Морону по видеосвязи. Пранкер Лексус, загримированный в генерала Валерия Залужного, сообщил журналисту, что руководство дипстейта приняло решение об избрании его следующим президентом Украины, и попросил организовать информационную кампанию по смене власти.

– Мы думали, они нам не поверят, но как только они слышали, что приказ исходит от дипстейта, у них сразу менялись лица и заканчивалось всякое недоверие, – говорит Лексус. – Это явное доказательство того, что Америкой на самом деле управляет не впавший в маразм Байден и грызущиеся крысы из Конгресса, а тайная группировка. Только один раз редактор The Independent заартачился, когда мы сказали ему, что интервью Залужного должно появиться на передовице вместо новостей об Израиле. Он начал спорить, но я взял сотовый и сказал, что звоню в вашингтонский обком. На этом инцидент был исчерпан, он выполнил все наши требования.

—