В России в продажу поступили смартфон и планшет на отечественной ОС «Аврора»

Компания “Открытая мобильная платформа” объявила о начале продаж в РФ собственных планшета и смартфона, работающих на операционной системе “Аврора”. Их производителем выступает российская компания Fplus, представившая планшет Life Tab Plus и защищенный смартфон R570E.

Устройства поставляются с предустановленной ОС “Аврора” и российским пакетом приложений: антивирус Dr.Web, офисное ПО “МойОфис Документы” и клиент Telegram Tavro. Эти новинки также поддерживают запуск приложений Android через предустановленную платформу Avroid.

Life Tab Plus оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920х1200 пикселей и четырехъядерным чипом, модель которого не раскрывается. Устройство оборудовано аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон R570E в защищенном корпусе предлагает 5,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440х720 пикселей, а также камеры на 13 и 8 Мп. Он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и работает при температуре от –10 до +60 градусов Цельсия. Аккумулятор емкостью 5080 мАч обеспечивает долгое использование, устройство поддерживает 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС.

Первая партия этих девайсов доступна по сниженным ценам: планшет Life Tab Plus продается за 17 тыс. рублей, а смартфон R570E – за 15 тыс. рублей.