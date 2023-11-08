Болезнь свалила с ног – Николай Носков не смог выйти на сцену

Певца, чей голос стал украшением

конца 90-х годов, так и не дождались в Челябинске и Оренбурге. Поклонники, купившие билеты на шоу “Живой”, так и не увидели артиста на сцене. Николай Носков почувствовал себя плохо.

В Оренбурге мероприятие должно было

состояться еще 5 ноября, а в Челябинске 7-го. Перед приездом артиста стало

известно, что Николай Носков не сможет выйти на сцену и выступить на заявленных

площадках.

“К огромному сожалению, концерты переносятся

из-за болезни. Даты концертов сообщим позже. Благодарим вас за теплые слова и

пожелания”, – говорится в сообщении официального представителя артиста.

Всем, кто захочет вернуть билеты на

концерты, вернут деньги. 17 ноября у музыканта запланировано выступление в

Сочи. Пока информации об отмене нет. Болезнь свалила с ног, но Николай Носков

не из тех, кто так просто сдается. Поклонники надеются, что певец еще порадует

их своим голосом. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в 2017, а потом и в

2018 Николай Носков попадал в больницу с инсультом. Справиться с серьезным

недугом экс-участнику группы “Парк Горького” помогла жена. Поддерживали

исполнителя хита “Это здорово” друзья и поклонники. Никто не сомневался в силе

духа музыканта. Артист оправдал надежды и продолжил работу на сцене. Уже в 2019

Николай Носков возобновил концертную деятельность с программой “Я

живой”. Во всех начинаниях звезду поддерживает жена Марина. У супругов одна

дочь и трое внуков.