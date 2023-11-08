 

Болезнь свалила с ног – Николай Носков не смог выйти на сцену

08.11.2023, 9:00, Разное
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Певца, чей голос стал украшением
конца 90-х годов, так и не дождались в Челябинске и Оренбурге. Поклонники, купившие билеты на шоу “Живой”, так и не увидели артиста на сцене. Николай Носков почувствовал себя плохо.

В Оренбурге мероприятие должно было
состояться еще 5 ноября, а в Челябинске 7-го. Перед приездом артиста стало
известно, что Николай Носков не сможет выйти на сцену и выступить на заявленных
площадках.

“К огромному сожалению, концерты переносятся
из-за болезни. Даты концертов сообщим позже. Благодарим вас за теплые слова и
пожелания”, – говорится в сообщении официального представителя артиста.

Всем, кто захочет вернуть билеты на
концерты, вернут деньги. 17 ноября у музыканта запланировано выступление в
Сочи. Пока информации об отмене нет. Болезнь свалила с ног, но Николай Носков
не из тех, кто так просто сдается. Поклонники надеются, что певец еще порадует
их своим голосом. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, что в 2017, а потом и в
2018 Николай Носков попадал в больницу с инсультом. Справиться с серьезным
недугом экс-участнику группы “Парк Горького” помогла жена. Поддерживали
исполнителя хита “Это здорово” друзья и поклонники. Никто не сомневался в силе
духа музыканта. Артист оправдал надежды и продолжил работу на сцене. Уже в 2019
Николай Носков возобновил концертную деятельность с программой “Я
живой”. Во всех начинаниях звезду поддерживает жена Марина. У супругов одна
дочь и трое внуков.


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