 

Популярный напиток из магазина помогает предотвратить цирроз печени – вот что это

08.11.2023, 6:41, Разное
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Печень — один из самых важных “помощников” в брюшной полости, о котором нельзя забывать. Именно печень фильтрует поступающие в организм токсические вещества, не позволяя навредить. Поэтому фиброз и нарушение тканей органа — тревожный звоночек. Цирроз печени нельзя запускать.

По итогу научного исследования эксперты выяснили, что предупредить это заболевание и замедлить его развитие способна кишечная микробиота. Как пишет телеканал “360”, в такой ситуации полезен популярный напиток из магазина — кефир.
Он благотворно влияет и на печень, и на пищеварительную систему в целом, а еще содержит много активных бифидобактерий.

Чтобы разнообразить и даже улучшить вкус кисломолочного напитка, к нему можно добавить вкусные ягоды в небольшом, допустимом по медицинским показаниям количестве. К слову, портал Neva.Today сообщает о полезных свойствах облепихи. Ее часто рекомендуют врачи при некоторых заболеваниях печени.

Насколько эффективен кефир при развитии цирроза, ученым еще предстоит выяснить. Тем не менее важно понимать, что диагноз — не приговор, с ним можно вести нормальный образ жизни. Например, “Радио 1” отмечает, что подмосковные врачи помогли родить здорового ребенка женщине, у которой оказалась редкая форма неалкогольного цирроза печени.


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