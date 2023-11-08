Психолог объяснила эффект замедления времени в критически опасный для жизни момент

Странный эффект замедления времени, о котором люди сообщают на протяжении веков, до сих пор ставит ученых в тупик. Но некоторые считают, что это просто особенность нашего мозга.

Классический пример замедления времени выглядит так: На войне рядом с солдатом упал снаряд и он видит как очень медленно по нему бегут раскаленные трещины и как снаряд начинает очень медленно раскалываться на части.

Тут наконец солдат предпринимает попытку рывка в сторону и время тут же начинает идти своим обычным ходом – снаряд мгновенно взрывается, но солдат чудом не получает серьезных ранений.

Похожие вещи рассказывали автомобилисты в момент ДТП, люди, выжившие в криминальной перестрелке, пешеходы, которых едва не сбил автомобиль, и многие другие. Общая черта у всех – это происходит в момент смертельной опасности.

Недавно психолог Рут Огден из Ливерпульского университета Джона Мура, Англия, опубликовала в журнале The Conversation работу, в которой раскрывает предположительную причину того, почему время замедляется в моменты, когда мы смотрим в лицо смерти.

Ее увлеченность этой темой началась с ее собственного опыта замедления времени, который произошел когда ей было 18 лет. Она ехала на автомобиле и врезалась в другую машину, которая резко выехала на ее полосу.

“Я до сих пор отчетливо помню, как время замедлилось за мгновение до того, как моя машина столкнулась со встречной. Время, казалось, буквально остановилось…

С этого момента я попалась на крючок и провела последние 15 лет в попытке найти ответ на такие вопросы как: Почему время замедляется в ситуациях, близких к смерти? Действительно ли время течет быстрее, когда вы становитесь старше? Как наш мозг обрабатывает время?”

По мнению Огден, способность нашего мозга обрабатывать время напрямую связана с тем, как он обрабатывает эмоции, это все происходит в одних и тех же областях мозга.

“Во время обострения эмоций мозг активизирует возможность поддерживать стабильность, что изменяет его способность воспринимать время”, – пишет Огден.

В опасной ситуации наш мозг начинает очень быстро искать пути спасения. К примеру, если началась драка, он ищет способы быстрого избежания угрозы и рисков для жизни, подготавливая нас к неминуемой атаке, либо к попытке бегства.

И мозг может замедлить время, чтобы был шанс “перевести дыхание” и более грамотно продумать стратегию поведения.

“Одна из возможностей заключается в том, что искажения времени являются эволюционным вмешательством для выживания. Наше восприятие времени может быть жизненно важным для нашей реакции на сражение или бегство.

Это понимание времени научило меня тому, что во времена кризиса рефлекторные реакции вряд ли будут лучшими. Вместо этого замедление на самом деле помогает мне добиться успеха”.

По мнению социолога Майкла Флаэрти из Экерд-колледжа, США, это может происходить не только в моменты опасности для жизни, но и в моменты нервного напряжения. Например, когда мы совершаем что-то новое, чего раньше никогда еще не делали: Едем в экзотическую страну или осваиваем новый навык.

Огден считает, что контролировать свою способность к замедлению или ускорению времени было бы огромным достижением для людей:

“Тогда походы к стоматологу могли казаться нам секундами, а не минутами, и праздники больше не заканчивались в мгновение ока”.